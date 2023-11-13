Названо условие дефицита газа в Европе
Предстоящий отопительный сезон Европейского союза (ЕС) прежде всего будет зависеть от температуры воздуха, убежден ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причину возможной нехватки газа в Евросоюзе.
«Европейцы запасли очень много газа. Чуть ли не под 100 процентов заполнены подземные хранилища. Подготовка к зиме у них хорошая, учитывая то, что прошлая зима была очень-очень теплая. Поэтому большие остатки газа в подземных хранилищах с прошлого отопительного сезона позволили им довольно безболезненно подготовиться к новому сезону», — рассказал Юшков.
Какая температура будет в ЕС, на всю зиму никто спрогнозировать не может. Поэтому остается только рассматривать варианты
Теплая зима станет фактором снижения цен на газ
По словам аналитика, если будет такая же теплая зима, как в прошлом году, это позволит ценам на газ снизиться.
«Но я думаю, что это произойдет уже в начале 2024 года. Потому что первую половину зимы все будут насторожено следить за температурой. Когда же станет понятно, что газа в подземных хранилищах остается много, тогда цены пойдут вниз», — объяснил специалист.
При этом Юшков напомнил, что даже осенью, когда закончился сезон кондиционирования, а отопительный еще не начался, цены на газ в Евросоюзе все равно пошли вверх. Поэтому даже в условиях теплой зимы цены вполне могут оставаться высокими, добавил он.
Холодная зима создаст напряженную ситуацию с газом в Европе
«Если же зима будет холодная, то для европейцев это будет очень напряженно. С одной стороны, газа в подземных водохранилищах много. С другой стороны, у них нет гарантирующего поставщика, которым раньше была Россия», — сообщил аналитик.
Помимо этого, появился новый фактор, которого не было в прошлую зиму, — это конкуренция с Азией
«Если будет холодная зима, то, скорее всего, она будет холодной на всем Северном полушарии. Соответственно, и в Европе, и в Азии. В прошлом году Китай сидел на коронавирусных ограничениях, поэтому фактически не конкурировал с Европой за импорт СПГ. В этом году ситуация иная: Китай восстанавливает свою экономику, и газа ему требуется все больше и больше. Поэтому если будут морозы в Северном полушарии, то мы увидим конкуренцию между европейскими и азиатскими рынками. Это будет фактором роста цены», — сказал он.
Аналитик назвал холодный февраль худшим для ЕС газовым сценарием
Самым же страшным для европейцев сценарием, по мнению Юшкова, будет стандартная зима с заморозками в феврале или марте.
«Потому что газа в подземных хранилищах будет уже мало, извлекать его ежесуточно удастся мало, потому что произойдет падение давления, и весь спрос придется покрывать за счет текущего импорта», — предупредил эксперт.
В целом можно сказать, что физически у европейцев газа хватит. Вопрос лишь в том, сколько он будет стоить
Ранее исполнительный директор французской энергетической компании Engie Кэтрин МакГрегор предрекла резкое снижение спроса на газ в Европе со стороны промышленных компаний и предприятий. По ее словам, в среднесрочной перспективе суммарный объем промышленного спроса на газ в регионе может упасть в диапазоне от 10 до 20 процентов. При этом, как уточнила эксперт, тенденция на снижение промышленного спроса на газ в Европе будет носить долгосрочный и структурный характер.