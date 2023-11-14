В Болгарии из-за угрозы остаться без российской нефти созывают Совбез страны

Глава болгарского правительства Николай Денков из-за внесенного в парламент страны законопроекта, касающегося компании "Лукойл", созывает внеочередное заседание Совета безопасности. В случае принятия такого закона "Лукойл" в трехдневный срок будет вынужден отказаться от использования российской нефти для производства топлива на своем нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе. Об этом, ссылаясь на пресс-релиз правительства Болгарии, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что на заседании Совета безопасности будут оцениваться последствия и риски для Болгарии, которые возникнут в случае принятия законопроекта, касающегося "Лукойла".

Законопроект направлен на отмену в течение трех дней исключений, предоставленных Европейским союзом, на переработку российской нефти на заводе компании "Лукойл. На заседании Совета безопасности, который состоится утром 16 ноября, будут заслушаны доклады спецслужб страны.