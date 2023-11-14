В Думу внесли законопроект о запрете работы «наливаек» в жилых домах

Госдума рассмотрит законопроект о пресечении незаконной деятельности так называемых «наливаек» в приоритетном порядке. Об этом в своих соцсетях 14 ноября написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер отметил, что соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, на этой неделе документ направят в регионы для получения отзывов и предложений. «Рассмотрим его в приоритетном порядке… Из-за деятельности «наливаек» люди зачастую не могут жить спокойно и комфортно в своих домах. Порядок в этой сфере необходимо навести как можно быстрее», — добавил Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что ранее в своих соцсетях он проводил опрос, касающийся подобных торговых точек, и 79 процентов проголосовавших посчитали правильным запретить «наливайкам» в ночное время продавать алкоголь.

«В Государственной Думе была создана рабочая группа, которая подготовила законопроект о пресечении незаконной деятельности таких заведений», — подчеркнул он.

Данная инициатива, по его словам, направлена на предотвращение случаев производства и торговли некачественной алкогольной продукцией и запрет работы «наливаек» в ночное время.

Законопроект, призванный ограничить работу «наливаек», внесли в Госдуму 13 ноября. Нормы документа предоставляют властям регионов право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах. Кроме того, документ запрещает давать алкогольной продукции наименования, которые могут ввести покупателей в заблуждение относительно природы, состава или лечебных свойств таких товаров.