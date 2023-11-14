Билла Гейтса обвинили в монополизации производства продуктов в США

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс под предлогом спасения планеты пытается монополизировать производство еды в США, патентуя семена, удобрения, и ведя поиски альтернативы мясу. Об этом заявил журналист-расследователь Симус Брунер, пишет телеканал Fox News.

Политике Билла Гейтса, который инвестирует в разработки искусственного мяса и скупает сельхозугодия с США, посвящена книга Симуса Брунера «Контролигархи» (Controligarchs), «направленная на разоблачение класса миллиардеров».

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«Сначала это были запатентованные семена и запатентованные удобрения, а теперь они патентуют альтернативы мясу. Запрет на крупный рогатый скот предоставит эффективные монополии компаниям, производящим альтернативный белок, и принесет пользу инвесторам, таким как Билл Гейтс, Джефф Безос, Марк Цукерберг и даже BlackRock. Альтернативное мясо – это о контроле над продовольственным рынком, а не о спасении планеты», — уверен Брунер.

Он уверен, что контроль интеллектуальной собственности на производство продуктов питания посредством товарных знаков, авторских прав и патентов, направлен именно на захват продовольственной системы страны, и продолжает дело, начатое Рокфеллерами.

По мнению Брунера, ограничения на традиционные удобрения, которые приводят к банкротству фермеров, были введены только «после того, как Гейтс добился интеллектуальной собственности на замену удобрений».

«В целом Гейтс потратил более 1 миллиарда долларов на приобретение ферм и технологий. Скупая десятки тысяч акров, он не просто покупает землю — он также покупает права на воду под землей и ставит под контроль сельскохозяйственную отрасль», — констатировал он.

Ранее была выпущена биография американского бизнесмена, главы Tesla и SpaceX Илона Маска, в которой отмечалось, что тот обижен на предпринимателя Билла Гейтса за продажу акций Tesla и считает его сумасшедшим и лицемером.