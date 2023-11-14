Билла Гейтса обвинили в монополизации производства продуктов в США
Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс под предлогом спасения планеты пытается монополизировать производство еды в США, патентуя семена, удобрения, и ведя поиски альтернативы мясу. Об этом заявил журналист-расследователь Симус Брунер, пишет телеканал Fox News.
Политике Билла Гейтса, который инвестирует в разработки искусственного мяса и скупает сельхозугодия с США, посвящена книга Симуса Брунера «Контролигархи» (Controligarchs), «направленная на разоблачение класса миллиардеров».
«Сначала это были запатентованные семена и запатентованные удобрения, а теперь они патентуют альтернативы мясу. Запрет на крупный рогатый скот предоставит эффективные монополии компаниям, производящим альтернативный белок, и принесет пользу инвесторам, таким как Билл Гейтс, Джефф Безос, Марк Цукерберг и даже BlackRock. Альтернативное мясо – это о контроле над продовольственным рынком, а не о спасении планеты», — уверен Брунер.
Он уверен, что контроль интеллектуальной собственности на производство продуктов питания посредством товарных знаков, авторских прав и патентов, направлен именно на захват продовольственной системы страны, и продолжает дело, начатое Рокфеллерами.
По мнению Брунера, ограничения на традиционные удобрения, которые приводят к банкротству фермеров, были введены только «после того, как Гейтс добился интеллектуальной собственности на замену удобрений».
«В целом Гейтс потратил более 1 миллиарда долларов на приобретение ферм и технологий. Скупая десятки тысяч акров, он не просто покупает землю — он также покупает права на воду под землей и ставит под контроль сельскохозяйственную отрасль», — констатировал он.
Ранее была выпущена биография американского бизнесмена, главы Tesla и SpaceX Илона Маска, в которой отмечалось, что тот обижен на предпринимателя Билла Гейтса за продажу акций Tesla и считает его сумасшедшим и лицемером.
При этом Гейтс пытался обсудить с Маском некоторые проекты в сфере климата, но глава SpaceX заявил, что не может воспринимать «его филантропию серьезно» после продажи акций его компании, которая «делает больше всех для решения проблем климата». Поведение предпринимателя тогда бизнесмен посчитал лицемерным, а сейчас и вовсе «полностью уверен, что он совершенно ненормальный».