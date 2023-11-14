Эксперты назвали пределы укрепления рубля

К концу 2023 года доллар будет находиться в коридоре 90-95 рублей. Такие пределы для укрепления российской валюты назвали опрошенные газетой «Ведомости» эксперты.

После пиковых значений начала октября рубль укрепляется уже третью неделю подряд — в ходе торгов на Московской бирже 14 ноября доллар опустился ниже отметки в 91 рубль. Национальную валюту поддерживают период налоговых платежей, указ об обязательной продаже не менее 80 процентов экспортной выручки, позитивная динамика цен на нефть.

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Также на укрепление рубля влияет последовательное ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанком. Однако эффект от недавнего решения регулятора (ЦБ поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых в конце октября) еще не успел проявиться в полной мере, отметил заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Алексей Ведев.

«Поскольку это дело очень небыстрое, то говорить о том, что учетная ставка на что-то повлияет раньше чем летом следующего года, мы не можем», — заявил он.

По мнению опрошенных экспертов, к концу 2023-го национальная валюта будет находиться в коридоре 90-95 рублей за доллар. Дальнейшее укрепление приведет к дефициту бюджета, отметил кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Денис Перепелица. Наиболее благоприятный вариант коридора — 80-90 рублей за доллар, заявил Ведев.

Точный курс будет зависеть от экономических и политических факторов — начиная от обязательной продажи валютной выручки и заканчивая работой с плохо конвертируемой валютой. Также рубль может ослабнуть в случае новых сделок с продажей активов компаниями из недружественных стран, отметил руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин.