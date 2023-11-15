Морские поставки российского угля рухнули

По итогам октября суммарные объемы вывоза российского угля по морю сократились на 42 процента в годовом выражении и упали до 11,5 миллиона тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.

Ключевые потребители топлива из РФ — Китай и Индия — снизили закупки на 32 и 41 процента соответственно — до 4,4 и 1,1 миллиона тонн. Резкое сокращение импорта со стороны КНР эксперты связали с большими запасами угля в стране. В случае с Индией динамика была обусловлена снижением активности на местном рынке из-за праздника Дивали 12 ноября. В целом по итогам десяти месяцев 2023 года суммарные объемы морского экспорта российского угля увеличились на два процента и составили 147 миллионов тонн, заключили в Kpler.

В начале сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler сообщал о резком наращивании импорта российского угля со стороны Турции. Так, в январе-августе эта страна закупила у России в общей сложности 14,6 миллиона тонн топлива (около 70 процентов всего турецкого импорта).