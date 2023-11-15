ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге

«В пилотном режиме запущена платформа цифрового тенге с участием банков второго уровня и их клиентов», — приводит сообщение РИА Новости .

В сентябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль может быть использован в международных расчётах к 2025 году.