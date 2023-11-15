Глава МЭА спрогнозировал падение потребления газа в Европе

"Крупные инвестиции в ископаемое топливо должны быть крайне обдуманными. В случае с газом есть две причины. С 2025 года увеличатся поставки газа из США, Катара и других стран, в период с 2025 по 2030 год его будет столько, сколько мы потребили в последние 20 лет. Вторая причина в том, что в Европе спрос на газ не будет слишком большим на фоне роста спроса на водородное топливо. Поэтому нужна инфраструктура, которую будет легко переориентировать", - сказал Бирол.