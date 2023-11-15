Курс доллара упал ниже 89 рублей впервые с 4 июля

Курс доллара на МосБирже впервые с 4 июля 2023 года опустился ниже 89 рублей, следует из данных торгов. На 13:35 по московскому времени американская валюта торговалась за 88,97 рубля за единицу. Показатель снижения составлял 1,8%.

Уже к 13:40 по московскому времени доллар замедлился и остановился на уровне 88,99 рубля. В то же время евро потерял 1,46% своей стоимости и опустился до 96,69 рубля. Юань торговался за 12,273 рубля. Снижение в случае с китайской валютой составило 1,58%.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что наблюдается тенденция к небольшому укреплению российской валюты к концу года. По его словам, фундаментальный курс сейчас составляет 85–90 рублей за доллар и он вряд ли сильно поменяется.