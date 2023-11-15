Эксперт рассказал о драйверах и рисках российской экономики

Эксперт Абрамов рассказал о драйверах и рисках российской экономики
Еврокомиссия существенно улучшила прогноз динамики ВВП России в текущем году, прогнозируя рост до 2%. Ранее она ожидала, что ВВП России в этом году будет ждать спад до 0,9%. Об этом сообщается на сайте ЕК.
За счет чего происходит рост экономики, рассказал "Российской газете" завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
По словам эксперта, во-первых, российский бизнес смог быстро реструктурироваться и сменить логистические цепочки, и, возможно, эффективность бизнеса не увеличилась, но выпуск продукции продолжается. Во-вторых, стали активно тратить госинвестиции. В-третьих, значительные деньги были вложены в ОПК. Это основные драйверы, благодаря которым России удалось поддерживать довольно высокие темпы роста.
"Однако смещение экономики в сторону государственного финансирования все же тревожит. Нужно понимать, что поддержание роста способом, который применялся последние два года - несколько проинфляционный путь. Рост должен быть более сбалансированным, он должен затрагивать более широкий спектр отраслей, которые производят товары для населения, бизнеса, государства", - считает Абрамов.
Он также отметил, что к нефти очень сложно применить санкции, потому что Россия довольно успешно справилась с переориентацией логистики поставок от Европы в сторону Ближнего Востока, Азии. Ряд крупных развивающихся стран выступил хабами для того, чтобы реэкспортировать российскую нефть. В дополнение к этому во второй половине года вверх пошли цены на нефть, во многом благодаря ограничению добычи, которое сохраняют два крупнейших производителя - Саудовская Аравия и Россия. До конца года Россия будет получать дополнительные доходы от данного ограничения, продолжает он.
"Однако нужно понимать, что при наличии таких ограничений в мире будет расти инфляция и, соответственно, центральные банки развитых стран будут повышать свои процентные ставки. Это приведет к усилению риска рецессии, из-за чего спрос на нефть может упасть. Поэтому ограничения на добычу нефти долго длиться не смогут", - добавил Александр Абрамов.