Пособие по безработице будут индексировать ежегодно

Службы занятости с 2024 года будут составлять индивидуальный план трудоустройства для каждого безработного. Пособие по безработице хотят ежегодно индексировать на уровень инфляции. Помогут найти работу не только уволенным, но и тем, кто еще трудится по найму, но ищет более подходящее место. Отказать в пособии могут людям, не согласившимся на два предложенных варианта работы, переквалификацию или обучение. При этом уточнят критерии подходящих вакансий. Такие поправки поступили к законопроекту, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 17 ноября.

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Кому помогут трудоустроиться

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Действующий Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» принят в 1991 году и уже не учитывает состояние рынка труда, экономики и современные формы занятости. Группа депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко подготовила новый документ. Его приняли в первом чтении 15 марта, а затем парламентарии работали над поправками вместе с работодателями, профсоюзами и Правительством. Всего к принятию рекомендовали 210 поправок.

Законопроект касается не только людей, потерявших работу. «Обратиться в центр занятости для помощи в трудоустройстве смогут сотрудники, находящиеся под риском увольнения или ищущие более подходящую должность», — сказал «Парламентской газете» замруководителя фракции «Единая Россия», соавтор проекта Андрей Исаев. Также кадровые специалисты помогут найти работу предпенсионерам, беженцам, подросткам с 14 до 18 лет. Школьники смогут трудиться только в свободное от учебы время.

В законопроекте закрепят приоритет трудоустройства участников специальной военной операции и членов их семей, подчеркнул Исаев. После возвращения с фронта бойцы вправе вернуться на прежнюю работу. Если в компании грядет сокращение кадров, то участники СВО и их родные попадут под увольнение в последнюю очередь.

Поправками предложили изменить правила подсчета квот для инвалидов на предприятиях. При определении квот хотят учитывать численность работников за предыдущий квартал текущего года, а не за последний квартал прошлого года, как установлено сейчас. Регионы будут принимать решение о квотах в соответствии с рекомендациями Минтруда.

«Мы предусматриваем возможность организации в регионах бесплатного выездного оказания помощи гражданам в подаче заявлений и иных сведений для оформления поддержки в сфере занятости», — сообщил Исаев. Это важно, например, для маломобильных людей, которые могли бы работать дистанционно.

Справедливость восстановят

Изначально законопроект предусматривал существенный рост пособия по безработице. Максимальный размер пособия хотели приравнять к МРОТ, а минимальный установить в размере 30 процентов этой величины. Но ко второму чтению внесли поправку о том, чтобы оставить пособие на нынешнем уровне. Максимальной будет сумма 12 792 рубля, а минимальной — 1500 рублей. При этом устанавливают, что государство ежегодно обязано индексировать пособие на уровень инфляции. Сейчас в законодательстве нет нормы об индексации.

Как пояснил Андрей Исаев, разработчики законопроекта получили нарекания от предприятий, особенно сельскохозяйственных и малого бизнеса, от органов местного самоуправления. Многие люди имеют зарплату на уровне МРОТ. И несправедливо, если такую же сумму будут назначать безработным. «К тому же общая ситуация на рынке труда не располагает к тому, чтобы стимулировать нахождение человека в статусе безработного», — подчеркнул депутат. Сейчас в России наблюдается дефицит кадров.

Согласно поправкам, информацию о сроках выплаты пособия укажут в индивидуальном плане содействия трудоустройству, который службы занятости будут составлять для каждого обратившегося, отметил Андрей Исаев. Срок выплаты пособия останется таким же, как сейчас, — не больше шести месяцев. Первые три месяца безработный имеет право на максимальную сумму, а затем ежемесячно платят не больше пяти тысяч рублей.

Кто не может стать безработным

В законодательстве установлено, что статус безработного не могут получить подростки до 16 лет, студенты очных отделений учебных заведений, люди, осужденные к лишению свободы, исправительным или принудительным работам.

Безработными не признают граждан, обратившихся в службу занятости региона, в котором у них нет регистрации по месту жительства или пребывания.

Согласно поправкам, зарегистрироваться в центре занятости разрешат онлайн, но затем все соискатели, кроме инвалидов I и II групп, обязаны явиться в центр лично для согласования плана трудоустройства. Если человек не придет в назначенный день, его снимут с учета и не будут платить пособие.

В течение 10 дней служба предложит два варианта трудоустройства. Поправками уточнили критерии «подходящей работы», она должна учитывать квалификацию и опыт человека, форму занятости, расположение рабочего места, жизненную ситуацию, сведения об имеющихся ограничениях здоровья.