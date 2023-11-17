Перспективам мирового экономического роста препятствуют санкционные ограничения США и Европы, введенные против России, так как они усиливают долгосрочный риск инфляции и провоцируют дефицит энергоресурсов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что западные санкции, которые вводили прежде всего для ослабления Москвы, подпитывают голод и бедность по всему миру, провоцируют долгосрочный всплеск инфляции и провоцируют энергетический дефицит. Бердыев также добавил, что в эти же усилия добавляется необходимость трансформации системы международных платежных расчетов.

Российский дипломат в то же время добавил, что страны-члены АТЭС на саммите в Сан-Франциско выразили обеспокоенность перспективой дедолларизации мировой экономики и вопросом нерыночных протекционистских мер.

«Они полностью вписываются в контекст ощущаемой острой необходимости предотвратить развал мирохозяйственной системы, что грозит обернуться колоссальными издержками для процветания наших народов», — указал Бердыев.