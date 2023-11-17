Названо число иностранцев, обратившихся к России за «золотой визой»

Иностранные инвесторы подали более 20 обращений на получение российской «золотой визы» (вид на жительство в России в обмен на инвестиции), рассказал газете «Известия» замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач.

По словам собеседника газеты, сумма инвестиций составила 1,2 млрд рублей.

При этом эта сумма является начальной, поскольку в обращениях указывается минимальный размер инвестиций, которые необходимо вложить для получения ВНЖ.

По данным газеты, обращения на получение таких виз поступают от инвесторов из США, Германии, Сербии, Китая, Грузии, Турции, Алжира и других стран.