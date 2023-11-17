Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

В бюджете на 2024-2026 годы нашли средства на выполнение всех социальных обязательств, структурную перестройку экономики, укрепление обороны и безопасности. Закон о федеральном бюджете Госдума приняла на пленарном заседании 17 ноября. За документ проголосовали 325 депутатов, против — 81.

По словам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, те приоритеты, о которых говорили при рассмотрении законопроекта в первом чтении, выполнены. Речь идет о выполнении всех социальных обязательств, укреплении обороны и безопасности, реализации Послания Президента, структурной перестройке экономики.

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«Все эти вопросы законопроектом финансово обеспечены», — сказал Макаров.

В постановлении к третьему чтению определили приоритеты в ходе исполнения бюджета. Это вопросы, связанные с решениями Советы Думы и с предложениями депутатов.

«Возрастает стоимость и эффективность каждого рубля, и особое значение приобретает парламентский контроль», — сказал Андрей Макаров.

Комментируя закон, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что в проекте бюджета предусмотрены необходимые средства для выполнения всех социальных обязательств государства, поддержки регионов и обеспечения технологического развития страны.

«Когда мы вместе с Правительством с мая начинали работу над проектом бюджета, определили для себя — он должен отвечать на вызовы, с которыми столкнулась наша страна, решать вопросы развития и в полной мере обеспечивать все социальные обязательства государства», — сказал ранее Вячеслав Володин.

Он отметил, что несмотря на беспрецедентное давление политическая система, созданная Президентом России Владимиром Путиным, и экономическая модель выстояли и доказали свою эффективность.

По словам Володина, в 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29 процентов. При этом более 2/3 доходов (67,2 процента) не зависят от нефти и газа.

«Это показатель устойчивости внутренней экономики России, — уверен спикер Госдумы. — Рост доходов позволит обеспечить финансирование приоритетов — поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, оказание помощи будущим мамам и многодетным семьям, развитие новых регионов, повышение качества здравоохранения, образования, развитие инфраструктуры».

Спикер Госдумы добавил, что продолжится дополнительное финансирование наименее бюджетообеспеченных регионов — на эти цели предусмотрено 10 миллиардов рублей ежегодно.

Вместе с третьим чтением бюджета депутаты приняли Постановление Государственной Думы, где обозначили направления, которые должны быть профинансированы в 2024 году в приоритетном порядке в случае возникновения дополнительных доходов бюджета. Например, это вопросы формирования комфортной городской среды, комплексного развития сельских территорий, развития образовательных организаций в странах СНГ.

Ключевой блок постановления — поддержка регионов в рамках межбюджетных отношений. Правительству рекомендовали постоянно вести мониторинг состояния бюджетов регионов и оказываемых мер поддержки. Также кабмину рекомендовали обеспечить поручение Президента по повышению оплаты труда в условиях роста МРОТ, расширить основания для списания бюджетных кредитов регионов, увеличить долю нецелевых межбюджетных трансфертов для регионов. Дополнительно планируют финансировать компенсацию регионам, достигшим уровня 0,90 показателя бюджетной обеспеченности.