Банк России заявил, что не покупает гособлигации США

Банк России сообщил об отсутствии казначейских обязательств США в своем портфеле, передает РИА Новости.

Регулятор отметил, что он не приобретает эти бумаги. Он также подчеркнул, что данные по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США.

Минфин США ранее проинформировал о том, что он зафиксировал рост до 73 миллионов долларов российских вложений в американские гособлигации в сентябре. При этом, как отметило ведомство, в августе объем вложений РФ в американские госбумаги составлял 31 миллион долларов, а месяцем ранее — 29 миллионов долларов.

Отмечалось, что на долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре пришлось $61 млн, на краткосрочные — $12 млн.

Япония сохранила за собой статус крупнейшего держателя государственных бумаг США в сентябре (порядка $1,08 трлн).