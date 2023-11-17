Банк России заявил, что не покупает гособлигации США

В ЦБ РФ заявили об отсутствии казначейских обязательств США
Банк России сообщил об отсутствии казначейских обязательств США в своем портфеле, передает РИА Новости.
Регулятор отметил, что он не приобретает эти бумаги. Он также подчеркнул, что данные по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США.
Минфин США ранее проинформировал о том, что он зафиксировал рост до 73 миллионов долларов российских вложений в американские гособлигации в сентябре. При этом, как отметило ведомство, в августе объем вложений РФ в американские госбумаги составлял 31 миллион долларов, а месяцем ранее — 29 миллионов долларов.
Отмечалось, что на долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре пришлось $61 млн, на краткосрочные — $12 млн.
Япония сохранила за собой статус крупнейшего держателя государственных бумаг США в сентябре (порядка $1,08 трлн).
Властями США для установления страновой принадлежности держателей бумаг используется местонахождение финансовой организации, через которую совершается транзакция.