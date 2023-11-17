Россия направила два корабля с пшеницей в две страны Африки

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Россия отправила в Буркина-Фасо и Сомали два корабля с пшеницей, которые прибудут в порты стран в конце ноября или начале декабря. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, правительство РФ приняло все необходимые решения для налаживания поставок

«Первые два корабля — по 25 тысяч тонн каждый — в направлении Сомали и Буркина-Фасо уже вышли из российских портов, ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября — начале декабря этого года», — заявил Патрушев.

Ранее пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщила, что из порта Новороссийска в Африку отправилось судно с 25 тыс. тонн российской пшеницы в качестве гуманитарной помощи.

Также Патрушев в начале октября заявил, что поставки зерна из России в страны Африки безвозмездно могут начаться в течение полутора месяцев.