Эксперт рассказал, почему Алжир выбрал именно российское зерно

Алжир сделал выбор в пользу российского зерна благодаря его конкурентоспособной стоимости, заявил алжирский эксперт по вопросам экономики Хишам Хаддум, передает агентство «Прайм».

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Также государство импортирует его из России в рамках укрепления товарообмена со странами группы БРИКС, отметил специалист.

Он указал на резкое сокращение импорта французского зерна. Оно произошло по ряду политических и экономических соображений, отметил Хаддум. По его словам, Алжир не хочет, чтобы Франция использовала поставки зерна как фактор давления.

Ранее заместитель главы Федерального центра экспорта продукции АПК Минсельхоза России Андрей Кучеров заявил об увеличении объема экспорта российской агропромышленной продукции в Алжир за год более чем в два раза — с 336 миллионов долларов в 2021 году до 699 миллионов к концу 2022 года.

Данные Союза экспортеров зерна свидетельствуют о том, что Россия — один из крупнейших поставщиков зерна для Алжира.