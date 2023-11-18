Туркмения заявила о готовности значительно расширить своповые поставки газа через Иран

"В настоящее время совместная работа в газовой отрасли ведется по своповой схеме, позволяющей поставлять туркменский природный газ в третьи страны. Туркменская сторона готова к значительному расширению подобного партнерства. Вчера на очередном заседании туркмено-иранской межправкомиссии мы с уважаемым министром [дорог и городского развития Ирана Мехрдадом Базрпашем] приступили к конкретным переговорам по увеличению в ближайшее время объемов поставок природного газа в Иран. Сегодня мы продолжим эти переговоры с уважаемым министром и членами его делегации", - сказал Мередов.

В настоящее время Туркмения осуществляет своповые поставки своего газа через Иран в Азербайджан. Как говорил ТАСС в августе на тот момент посол Ирана в Ашхабаде Голам Аббас Арбаб Халес, своповые поставки составляли 7-7,5 млн куб. м. газа в сутки. В ноябре 2023 года делегация из Ирака во главе с министром электроэнергетики Зиядом Али Фадхелем подписала в Ашхабаде с руководством государственного концерна "Туркменгаз" протокол об условиях поставок газа. Согласно ему, в течение пяти лет ежегодно 9 млрд куб. м туркменского природного газа по схеме своп будет транспортироваться через Иран в Ирак.