ЕС уличили в финансировании России

Страны Евросоюза тайно финансируют Россию, закупая у нее российский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом говорится в материале газеты The Telegraph.

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"Страны ЕС в этом году втихую профинансировали Россию за счет закупок российского сжиженного природного газа (СПГ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия получает от этого доход в 6,1 млрд евро. При этом сообщается, что несмотря на то, что Европа обещала отказаться от закупок СПГ у России, число судов с сырьем, направляющихся из РФ в Европу увеличилось.