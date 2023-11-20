Бензин на бирже подорожал

Биржевая стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" в европейской части России по итогам торгов в понедельник увеличилась на 1,5-1,7%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 выросла на 1,67%, до 49,678 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,47%, до 52,536 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизеля увеличилась на 0,79% и достигла 56,785 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - на 1,29%, до 69,73 тыс. рублей за тонну. Межсезонный дизель подешевел на 0,31%, до 56,751 тыс. рублей за тонну.