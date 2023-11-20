Аналитики рассказали, как налоговый период повлияет на рубль

Приближение налогового периода поддержит российскую валюту. Однако аналитики предупреждают о негативном влиянии на курс со стороны нефтяных цен.

В минувшую среду рубль достиг отметки 88,78 ₽ за доллар, однако удержать достигнутые уровни не удалось. В понедельник, 20 ноября 2023 года, доллар по состоянию на 9:05 торгуется около 89,5 ₽, свидетельствуют данные Мосбиржи.

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«Рубль потерял импульс к укреплению на фоне падения нефтяных котировок. По итогам отката валютных курсов инвесторы могут частично сократить короткие позиции, что способно локально нивелировать фактор продаж со стороны экспортеров», — рассказал «Коммерсанту» начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Ближе к периоду налоговых выплат, который — 28 ноября — рубль развернётся в направлении 83–85 ₽ за доллар, ожидает аналитик. По его словам, устойчивого предложения валюты со стороны экспортёров будет достаточно для укрепления рубля в условиях сокращения спроса импортеров.

«Мы также рассчитываем на стабилизацию ситуации на рынке нефти», — добавил эксперт.

На этой неделе ПСБ ожидает курс около 87–90,5 ₽ за доллар.

«БКС Мир инвестиций» прогнозирует курс рубля на эту неделю в диапазоне 88,5–91,5 ₽ за доллар. «В ближайшее время рубль могут поддерживать дополнительные продажи валюты перед налоговым периодом. Впрочем, объём ноябрьских выплат ожидается меньшим, чем в октябре, и мы вряд ли увидим выраженный эффект», — говорит аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

На стороне рубля по-прежнему высокая ключевая ставка и обязательная продажа валюты для экспортёров. Негативом для российской валюты выступает спад нефтяных цен, который наблюдается с начала ноября.

«Хотя на практике ценовые снижения в сырье транслируются в позиции рубля с временным лагом в несколько недель, участники рынка уже сейчас могут закладывать текущее ухудшение конъюнктуры нефтяных цен, отдавая предпочтение иностранным валютам», — отмечает аналитик.