Марка Brent выросла в цене до $81,16 за баррель

Котировки нефти демонстрируют рост в первой половине дня в понедельник после повышения в минувшую пятницу. Это следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

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К 8:11 мск фьючерсы на Brent росли на $0,55 (0,68%), до $81,16 за баррель. В пятницу марка Brent поднялась в цене на $3,19 (4,1%), до $80,61 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому моменту увеличивались на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,53 (0,7%), до $76,57 за баррель.

За предыдущую сессию контракт поднялся в цене на $2,99 (4,1%) — до $75,89 за баррель.

За счет активного роста 17 ноября обеим маркам удалось сократить до минимума недельное падение.

За минувшую неделю котировки Brent упали на 1%, WTI — на 1,7%.

Увеличение котировок в пятницу обусловлено новостями о возможном продлении ОПЕК+ ограничений на добычу нефти на несколько месяцев и увеличении объема сокращений добычи топлива.