Силуанов рассказал, сколько денег поступило в бюджет по windfall tax

В федеральный бюджет РФ по налогу на сверхприбыль уже поступило около 40 млрд рублей из планируемых 300 млрд рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

"Что касается первого вопроса - по налогу на сверхприбыль. Мы планировали привлечь порядка 300 млрд рублей. Сейчас из той суммы, которую мы планировали, поступило около 40 млрд рублей. Но основной период уплаты будет ноябрь - декабрь. Поэтому до конца года, мы надеемся, планируемая цифра <...> будет выполнена", - сказал Силуанов.

Для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей, был введен так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.