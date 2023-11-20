Цифровой рубль будут использовать в некоторых видах бюджетных расходов

Министерство финансов и Центробанк России договорились провести в 2024 году пилот по использованию цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Буквально на прошлой неделе, в пятницу, мы собирались у Эльвиры Сахипзадовны [Набиуллиной] по вопросу использования цифрового рубля в бюджетном процессе. И договорились о чем, о том, что начиная со следующего года проведем пилот по отдельным расходам, где будем применять цифровой рубль», — сказал министр, выступая в Совете Федерации.

До этого первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России получил 15 заявок от банков на участие во второй волне пилотирования цифрового рубля.

Тестирование цифрового рубля началось 15 августа. На первом этапе тестируются базовые операции — открытие и пополнение цифровых кошельков, переводы между гражданами, оплата покупок по QR-коду. По словам эксперта ЦБ Натальи Демидовой, с 2025 года цифровой рубль смогут активно использовать граждане и бизнес.

До этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что массовое внедрение цифрового рубля может начаться в 2025 году.