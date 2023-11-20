На Украине назвали ожидаемую сумму финансовой помощи от Японии

Киев рассчитывает получить от Японии финансовую поддержку на сумму 160 млн евро для финансирования проектов экономического обновления страны. Как сообщает агентство «Прайм», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее глава МИД Японии Еко Камикава заявила, что замглавы ведомства Кието Цудзи и заместитель министра экономики Кадзутика Ивата направились на Украину с визитом вместе с представителями японского бизнеса. Там они провели встречу с украинскими чиновниками для обсуждения вопросов восстановления.

Шмыгаль отметил, что сумму в 160 млн евро озвучили в ходе состоявшейся встречи. Стороны также обсудили вопросы восстановления энергетического сектора, разминирования территорий, обновления критической инфраструктуры, а также поддержку бизнеса.