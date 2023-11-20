Стало известно, появится ли изображение новых регионов России на сторублевой купюре

Изображение новых российских регионов не станут добавлять на сторублевую купюру, которую представили россиянам в прошлом году. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центробанка сообщает «Инфо24».

Как отметили представители регулятора, «в настоящее время речь о дальнейшей модернизации 100 рублей не идет». Там объяснили, что Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганской народные республики отсутствуют на нанесенном в правом верхнем углу купюры изображении карты России, поскольку дизайн банкноты был разработан в 2021 году, еще до вступления в силу территориальных изменений.