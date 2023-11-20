Рост оплаты труда в России в два с лишним раза опередил инфляцию

Рост средней номинальной заработной платы в 2023 году в два с лишним раза обогнал инфляцию. Заработки россиян выросли на 15% по итогам девяти месяцев, инфляция же в октябре составила 6,7%, свидетельствуют данные Банка России и Росстата.

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Рост доходов работающих граждан подтверждают и эксперты. Фактически за вычетом инфляции за девять месяцев реальные зарплаты в стране выросли на 9,5%, поясняет Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ. "Можно ожидать, что в первом полугодии 2024 года по отношению к аналогичному периоду 2023 года реальные зарплаты вырастут еще на 5%, отмечает он.

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Ощутимый эффект на динамику заработных плат окажет рост МРОТ с 1 января на 18,5%, считает Марина Лопатина, эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Она отмечает, что наблюдаемый рост заработной платы - следствие роста спроса на труд на фоне сокращения населения трудоспособного возраста.

Заработные платы с начала года выросли выше уровня инфляции в большинстве сфер деятельности, посчитали в FinExpertiza.

Сильнее всего выросла оплата труда работников, занимающихся ликвидацией загрязнений, - на 34%, или на 13,3 тыс. руб., до 52,4 тыс. руб. На треть - работников в секторе производства одежды. На уровень доходов специалистов в этой сфере повлиял уход зарубежных брендов. Однако их зарплаты до сих пор являются самыми низкими.

Всего в 10 отраслях зарплаты выросли не менее чем на 20% с начала года. Примерно на четверть в производстве электрического оборудования - до 69,6 тыс. руб. и в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий - до 86,5 тыс. руб. Нагрузка на российских производителей оборудования возросла на фоне ограничений западных поставок и по мере развития импортозамещения.

Рост зарплат у самых низкооплачиваемых сотрудников приводит к снижению зарплатного неравенства. Расхождение между доходами самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых 20%-ных групп постепенно сокращается - с 7,9 до 7,7 раза, отмечает Селезнев. Также наблюдается снижение межотраслевого зарплатного неравенства.

"В 2023 году разница в средних зарплатах между наиболее и наименее оплачиваемыми профессиями сократилась с 6,4 до 5,3 раза", - говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Сокращение разницы зарплат высоко- и низкооплачиваемых специалистов объясняется повышением МРОТ.

"Недостаток кадров провоцирует также переток из плохо оплачиваемых отраслей туда, где платят лучше. Что приводит к сокращению разрыва между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми сотрудниками", - поясняет Селезнев.

Пока межотраслевой разрыв сокращается минимально, констатирует эксперт. Самые низкие зарплаты в стране действительно подросли. Но зарплаты растут и там, где они сейчас высокие. Переток происходит среди тех специалистов, которым квалификация позволяет уйти на предприятия с высоким уровнем зарплат. А в целом этот процесс тормозит необходимость переобучения.

По абсолютному уровню зарплат в стране лидируют специалисты нефтегазовой промышленности, программисты, финансисты.

"То есть представители системообразующих отраслей и наиболее квалифицированные кадры", - объясняет Елена Трубникова.

Самые высокие зарплаты в России получают нефтяники и газовики - 176,7 тыс. руб., программисты - 157,4 тыс. руб., финансисты и страховщики - 155,5 тыс. руб. и представители авиационной отрасли - 151,9 тыс. руб.