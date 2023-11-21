Эксперт объяснил, от чего зависят цены на смартфоны

Некоторые продавцы могут запускать слухи о том, что к Новому году взлетят цены на смартфоны. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объяснил, что влияет на стоимость гаджетов.

«Все, что касается смартфонов, AliExpress возит безостановочно, «Почта России» возит безостановочно, научилась делать совершенно прекрасные вещи... Понятно, что перед Новым годом будут задержки, но к повышению цен это не имеет ровным счетом никакого отношения», – указал эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам Германа Клименко, объективных причин для роста цен на смартфоны перед Новым годом нет. Подобные слухи продавцы могут запускать ради того, чтобы продать больше товара. Однако цена зависит только от курса валюты. Эксперт напомнил, что в настоящий момент доллар стоит 88 рублей, и его стоимость снижается. Если говорить о китайских смартфонах, то тем более не стоит беспокоиться, потому что их поставки бесконечны.