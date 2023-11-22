Экономист рассказал, каким будет курс доллара до Нового года

Курс доллара к концу 2023 года может находиться в середине коридора 85-90 рублей. Об этом «Москве 24» рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников .

Он пояснил, что на укрепление российской валюты относительно доллара во многом влияет увеличение количества продаваемой валюты на рынке, которое связано с указом президента России Владимира Путина об обязательной продаже экспортерами валютной выручки.

«Сейчас на рубле также сказывается завершающийся налоговый период. До 27 ноября, до пика налоговых платежей, мы будем видеть укрепление. К концу месяца курс будет в интервале 85-86 рублей за доллар», — спрогнозировал эксперт.

Накануне в России впервые с июня курс доллара опустился ниже 88 рублей. По мнению финансиста Александра Лосева, в ближайшее время рубль может укрепиться еще сильнее, а в 2024 году доллар может дойти до 80-85 рублей. К концу года доллар будет стоить 85-90 рублей, добавил он.