Запад ломает голову над тем, какие еще санкции придумать для российской нефтяной отрасли. Потолок цены провалился: уже полгода российская нефть продается дороже ценового ограничения. Теперь в Европе обсуждают запрет продавать России танкеры для перевозки нефти в рамках 12-го пакета санкций. К чему могут привести новые меры?

Еврокомиссия предлагает запретить продавать России танкеры для перевозки нефти и нефтепродуктов, чтобы помешать Москве обходить санкции за счет использования «теневого» флота судов, передает Reuters. На прошлой неделе ЕК представила 12-й пакет санкций на обсуждение Совету ЕС.

Также при продаже танкеров третьей стране в договоре должны быть положения, согласно которым суда не могут быть перепроданы в Россию или использованы для перевозки российской сырой нефти или нефтепродуктов в обход западных ценовых ограничений.

Когда Запад ввел санкции против нефти и нефтепродуктов в декабре 2022 и январе 2023 годов, Россия сумела их обойти, сформировав «сумеречный» флот. Ряд компаний скупали на мировом рынке старые танкеры, чтобы работать только с санкционной российской нефтью. Так как Россия – это серьезный игрок на мировом нефтяном рынке, желающих работать на нем, пусть и в «серой» зоне, много. Тем более что маржа от перевозки «токсичной» нефти больше, чем от перевозки обычного сырья.

Однако удачное решение Россией созданных Западом проблем вызывает там негодование. На Западе продолжают искать пути, как еще можно ударить по нефтяному российскому экспорту. Отсюда появились разговоры о том, что Дании могут дать право инспектировать и потенциально блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды и не имеющие западной страховки. Основанием для такой остановки могут быть законы, которые разрешают проверять суда, представляющие угрозу окружающей среде. Теперь появилась неофициальная информация о предложении ЕК запрещать продавать танкеры России.

Однако попытка ограничить количество танкеров «сумеречного» флота во многом запоздала, так как этот флот уже сформирован, считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Я думаю, что эта мера будет не очень эффективной. Во-первых, «сумеречный» флот уже сформирован. Во-вторых, компании, которые перевозят теперь российскую нефть и нефтепродукты, скупали танкеры в основном не у западных компаний, и вообще это не новые суда. Но даже новые суда преимущественно строят в Азии. Это Япония, Южная Корея, Китай. Причем в последнее десятилетие производство танкеров смещается именно в Китай. Поэтому я не думаю, что у России будут проблемы в перспективе покупать даже новые танкеры», – рассуждает Игорь Юшков.

По его словам, основной маршрут танкеров с российской нефтью таков: выходят из Балтийского моря или из Новороссийска, проходят через Суэцкий канал и попадают на индийский рынок. «Поэтому нам нужны в основном танкеры класса Suezmax или Aframax. Мы можем сами начать их строить или закупать их в Китае», – говорит эксперт.

«При введении запрета на продажи танкеров России будет решаться вопрос, кто из производителей займет освобождающееся на рынке место, будут ли это отечественные компании или компании из-за рубежа, допустим, из Южной Кореи», – говорит Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

В лучшем случае новые санкции простимулируют более бурную стройку танкеров в самой России, тем более что танкеры не такие сложные суда, как газовозы или ледоколы, а их Россия умеет строить, например, на дальневосточной судостроительной верфи «Звезда».

Более того, Россия умеет строить крупнотоннажные танкеры типа «Афрамакс» для перевозки нефтепродуктов. В прошлом году было введено в эксплуатацию два таких судна. Так что выводимые из эксплуатации суда будут заменять новыми отечественного производства, считает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

Впрочем, «сумеречный» флот вряд ли будет в перспективе пополняться за счет именно новых танкеров, считает Юшков. Скорее всего, судовладельцы продолжат покупать подержанные танкеры, как это было при формировании самого «теневого» флота. «Никакого смысла покупать новые танкеры нет. К тому же сама судостроительная верфь будет бояться санкционных ограничений, поэтому будет просить больше денег. Зачем это надо? Проще купить подержанные танкеры, просто не у западных верфей», – считает Юшков.

В конце концов, новые санкции можно будет обойти, как и предыдущие, например, суда могут быть приобретены на подставные компании, которые не будут иметь прямого отношения к России, отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Однако негативные последствия от новых санкций, если ЕК их примет, все-таки будут.

«Подобные запреты призваны повысить стоимость пополнения «сумеречного» флота. Если товар запрещено продавать, то продавец будет закладывать свои риски в цену этой продукции. Поэтому танкеры, которые будут периодически покупаться для пополнения сумеречного флота, будут обходиться дороже, чем могли бы быть», – говорит Юшков.

«Западные страны не оставляют идеи лишить Россию экспортных доходов от продажи нефти. Механизм потолка цены не показал свою эффективность, так как российская нефть уже больше полугода торгуется выше установленного потолка. Поэтому США и их сателлиты пытаются сформировать новый пакет санкций, чтобы продолжить давление на Россию», – говорит Скрыль.

До конца неясно, какого рода меры будут приняты против «серого» флота. «Вот если Запад включит эти суда в санкционные списки и запретит им входить в порты или проходить через каналы и проливы, тогда санкции могут оказать заметное влияние. Потому что руководство канала или пролива, предоставившее такому судну лоцмана для проводки, может рисковать попаданием под вторичные санкции, а без лоцмана проводка запрещена», – рассуждает эксперт.

Однако на такое Запад вряд ли пойдет. Важно понимать, что Запад по-прежнему не хочет лишать Россию возможности вывозить свою нефть на экспорт, так как это приведет к мировому дефициту и удорожанию нефти в каждом уголке земли, указывает Юшков. ЕС и США сами пострадают от этого в первую очередь. Европа по-прежнему импортер нефти и нефтепродуктов, просто теперь покупает ее не у России. А США хоть и являются экспортерами, однако мировая стоимость нефти прямым образом отражается на стоимости бензина в стране. Чем выше нефть, тем дороже бензин, а это важный раздражитель для граждан страны с очень высоким уровнем автомобилизации.