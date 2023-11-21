Силуанов дал прогноз по росту ВВП России в 2023 году

Рост валового внутреннего продукта России в 2023 году может превысить 3%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии VIII Международного форума Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?», передает ТАСС. Прогнозом в увеличении ВВП в 3% ранее в ноябре делился глава российского Минэкономразвития Максим Решетников .

«У нас в этом году динамика экономического роста будет 3%, может быть даже и с плюсом», — сказал Силуанов.

1 ноября президент РФ Владимир Путин заявлял, что экономика страны развивается в соответствии с прогнозами. По его словам, за девять месяцев 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Президент отметил, что наиболее высокими темпами растут обрабатывающие индустрии, отрасли реального сектора, не связанные с добычей природных ресурсов. Отдельных успехов добились производства машин, техники и оборудования.