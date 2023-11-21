"Доллар не надо рассматривать как инвестицию, поскольку нет серьезных оснований, чтобы в дальнейшем произошла резкая девальвация рубля, которая приведет к возвратности этих инвестиций. Спред [разница между стоимостью покупки и продажи валюты] большой. Соответственно, чтобы его покрыть, необходимо, чтобы динамика была выровненной. А выровненной динамики курса рубля по отношению к доллару в ближайшее время я не ожидаю", — заключил собеседник.