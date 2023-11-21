Глазьев: Запад «обнулил» собственные обязательства в ВТО
Страны Запада «обнулили» собственные обязательства во Всемирной торговой организации, показав дурной пример остальным и ошибочно полагая, что это останется незамеченным. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.
«Необходимо признать, что страны-кураторы ВТО, которые там доминируют, первые нарушают нормы ВТО. Они фактически обнулили свои собственные обязательства и показали дурной пример всем остальным, думая, что это так и останется незамеченным. То, что странам Запада якобы можно делать, что угодно, а другим нельзя — это уже неверно, так уже никогда не будет», — сказал он.
Глазьев напомнил, что Запад позволяет себе фактически «выкручивать руки» некоторым странам через самопроизвольное накладывание эмбарго на поставки товаров и тем самым мешая им спокойно вести взаимную торговлю. При этом, по его мнению, все это «уйдет в скором времени», поскольку государства имеющие возможность политического суверенитета уже начали уходить от использования доллара и зависимости от США.
В связи с этим Глазьев считает, что ВТО придется считаться с суверенным правом каждой страны и защищать свои интересы, иначе ее ждет «полное разрушение».