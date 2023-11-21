Глазьев: Запад «обнулил» собственные обязательства в ВТО

«Необходимо признать, что страны-кураторы ВТО, которые там доминируют, первые нарушают нормы ВТО. Они фактически обнулили свои собственные обязательства и показали дурной пример всем остальным, думая, что это так и останется незамеченным. То, что странам Запада якобы можно делать, что угодно, а другим нельзя — это уже неверно, так уже никогда не будет», — сказал он.