Россия может в ближайшее время снять запрет на экспорт дизтоплива

Правительство РФ может в ближайшее время отменить запрет на экспорт дизельного топлива, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на "правительственном часе" в Совете Федерации.
"Поскольку ситуация стабилизировалась, были внесены изменения, отменен на прошлой неделе запрет на экспорт автомобильных бензинов. В ближайшее время, я думаю, будут приняты решения и об отмене экспорта дизельного топлива, поскольку сейчас рынок наполнен и свой функционал эти решения, которые были приняты, выполнили", - сказал он.
По словам вице-премьера, благодаря принятым кабмином мерам рынок топлива в РФ насытился и вновь стал сбалансированным, а цены на бирже снизились примерно на 20% со второй половины сентября.
"И самое главное - возвращен демпфер. А этот демпфер позволяет создавать нам экономические стимулы для поставок нефтепродуктов в первую очередь на внутренний рынок, а не на экспорт", - подчеркнул Новак.
Он добавил, что как минимум раз в неделю по-прежнему проводит заседания специального штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов с участием нефтяных компаний и регионов.
"В случае каких-то отклонений оперативно реагируем, решаем эти вопросы", - сказал Новак.
"Таким образом, на сегодняшний день рынок сбалансирован, цены стабилизированы. Хочу еще раз подчеркнуть, что на АЗС вертикально-интегрированных компаний, несмотря на повышение цен на бирже, все равно держали цены на уровне не выше инфляции, работая по сути дела на АЗС в убыток, на независимых заправках мы наблюдали рост примерно на четыре-пять рублей в среднем по стране. Сейчас этот дифференциал снижен за счет того, что независимые имеют возможность покупать на бирже по сниженным ценам и транслировать эти цены на АЗС", - добавил вице-премьер.
С 21 сентября правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка с рядом исключений. 6 октября РФ сняла ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Затем правительство с 17 ноября сняло временный запрет на экспорт автомобильного бензина.