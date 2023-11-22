Эксперты назвали валюту расчета для Пакистана при покупке нефти из РФ

Если Россия и Пакистан заключат долгосрочный контракт на поставки нефти, стороны прибегнут к юаням для расчетов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссыпкой на экспертов.

© Unsplash

Они сочли оплату бартером маловероятной.

В частности, в «Русэнергопроекте» отметили, что пакистанская валюта России не нужна, в этой связи фактически остаются два варианта. Там же подчеркнули, что сделка в рублях могла бы повлиять на курс, но так как это сложный механизм, страны с большой долей вероятности договорятся торговать в юанях.

По мнение консультанта «Имплементы» Евгении Поповой, важными факторами принятия решения являются ограниченная валютная ликвидность у Пакистана и торговое партнерство России с Китаем, где оплата также производится в юанях.