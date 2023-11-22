Сбой в работе АЭС «Олкилуото-3» привел к ценовому шоку в Финляндии

Остановка работы атомной электростанции «Олкилуото-3» в Финляндии стала причиной максимального роста оптовых цен на электроэнергию с декабря 2022 года, сообщает EADaily. Как уточняет издание, в отдельные часы стоимость увеличивалась в десятки раз.

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Остановка работы энергоблока станции «Олкилуото-3» произошла вечером 19 ноября по причине сбоя в системе охлаждения реактора, сообщает издание. Происшествие привело к значительному резкому росту импорта и оптовых цен, так как АЭС обеспечивает страну электроэнергией на 30%.

Издание приводит данные биржи NordPool, согласно которым среднесуточная оптовая цена на электроэнергию в Финляндии 21 декабря выросла до €390 за МВт/ч, в то время как до остановки энергоблока составляла менее €100. В отдельные часы стоимость электроэнергии доходила до €777 за МВт/ч для ряда предприятий и домохозяйств.

Энергоблок АЭС «Олкилуото-3» мощностью 1600 МВт начал работать в 2023 году, он обеспечивает около трети потребления электроэнергии в стране, напоминает издание. При этом возможности импорта электроэнергии в Финляндию ограничены, в том числе из-за антироссийских санкций.

Ожидается, что реактор на АЭС будет вновь запущен в ночь на 23 ноября, что, по прогнозам, приведет к снижению среднесуточных оптовых цен на электроэнергию в Финляндии до €42 за МВт/ч, добавляет издание.