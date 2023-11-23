Перевозчики пожаловались на нехватку дальнобойщиков

В филиале Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) по УрФО предложили несколько мер, принятие которых позволило бы урегулировать вопрос, связанный с дефицитом дальнобойщиков.

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Эксперты оценили нехватку водителей в 23% (порядка полмиллиона человек). В отрасли ожидают, что проблема в будущем станет критической.

Предложения были направлены Министерству транспорта РФ и Торгово-промышленной палате (ТПП). Инициатива АСМАП касается, в частности, обучения на категории С, D и Е. Введение изучения устройства машин предлагают для мальчиков с девятого класса школы. Кроме того, студентов колледжей могут обучать на права категории С.

Также в России выступают за выделение в городах и районах с населением более 300 тыс. человек земельных участков для размещения учебных автодромов под грузовики. При этом предполагается, что учебные заведения с лицензиями на обучение этих категорий освободят от налогов за аренду земли.

Кроме того, среди предлагаемых мер - разработка индикатора обеспеченности регионов водителями автотранспортных средств для перевозки пассажиров, грузовых товаров и крупнотоннажных грузовых. АСМАП считает необходимым выделить их из общего перечня рабочих профессий.

Отмечается, что простой автомобильного транспорта составил 40%. Специалисты считают, что к 2030 году автотранспортную отрасль ждет кадровый кризис.

Они также назвали непростой ситуацию в пассажирских перевозках. Дефицит «Водители России» оценивается в 37 тыс. человек, подчеркивают собеседники.

Проблема возникла в пандемийный период, указывают в АТЭС. Там пояснили, что 2020 году объем перевозок сократился. Это побудило крупные компании уволить многих водителей. Также сообщается о сокращении мелких компаний и об их уходе с рынка.