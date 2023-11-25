Аналитик спрогнозировал укрепление курса рубля как минимум до начала зимы

Тенденция укрепления курса рубля продолжится как минимум до начала зимы. Такое мнение в беседе с RT высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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«По доллару ключевая поддержка находится в промежутке 85—86 рублей, по евро — 94—95 рублей. Они являются сопротивлениями для рубля», — отметил эксперт.

Он уточнил, что поддержку российской валюте по-прежнему оказывают строгий контроль властей за обязательной продажей экспортной выручки, достаточно жесткая политика Центробанка РФ по ключевой ставке и общая слабость доллара США на глобальных площадках.

Пик налоговых платежей приходится на 28 ноября, и при стабилизации нефтяных цен вместе с ослаблением доллара курс рубля может приблизиться к вышеуказанным отметкам к 1 декабря, предположил аналитик.

«Первые признаки начала коррекции по рублю с долларом появятся в случае закрытия выше 89,2 рубля. А выход за 90,5 рубля сформирует «бычий» импульс для доллара», — заключил Антонов.

Он добавил, что с начала осени курс доллара снизился на 7,69%, а евро — на 8%.