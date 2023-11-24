Американский штат отменил санкции против России

Власти штата Нью-Джерси решили отменить санкции против России, введенные отдельно от федеральных санкций США, из-за неудачи в суде. Об этом рассказало Politico.

В марте 2022 года губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи поддержал законодателей штата и подписал закон, запрещающий связанным с Россией компаниям участвовать в государственных сделках, включая контракты с властями Нью-Джерси.

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Почти через два года штат приостановил исполнение закона после судебного иска, «когда стало ясно, что эти усилия могут наказать не только российских олигархов, но и транснациональные компании», подчеркивает Politico.

Власти Нью-Джерси добровольно приостановили действие закона о санкциях. Это произошло после того, как японский производитель электроники Kyocera, которого штат планировал внести в черный список, получил временный запретительный судебный приказ от федерального судьи.

По данным Politico, в это время власти Нью-Джерси находилась в процессе внесения в черный список крупных корпораций, которые, по мнению штата, имели связи с Россией, включая JP Morgan Chase, Xerox и Tarkett (один из крупнейших поставщиков полей с искусственным газоном). Если бы мера была реализована, компании потеряли бы контракты и субсидии. Только у JP Morgan на кону стояли налоговые льготы на сумму более 260 миллионов долларов, отмечает Politico.

«Штат Нью-Джерси действует так, как будто у него есть собственная внешняя политика. У нас не должно быть 50 штатов с разной внешней политикой», — заявил адвокат Барри Албин, представляющий американскую «дочку» Kyocera.

Обычно санкции вводит лишь федеральное правительство. По оценкам американских аналитиков, с февраля 2022 года администрация Джо Байдена подвергла санкциям около трех тысяч компаний и физлиц, связанных с Россией.

В прошлом американские штаты уже пытались ввести собственные санкции, но не добились успеха. В 2000 году Верховный суд США отменил закон штата Массачусетс, запрещающий заключать контракты с предприятиями, связанными с Мьянмой. Флорида из-за неудач в суде прекратила применять закон 2012 года, запрещающий государственные контракты компаниям, связанным с Кубой.

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