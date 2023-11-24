СМИ узнали о спорах внутри ОПЕК+ из-за добычи нефти

Перенос министерской встречи стран ОПЕК+, что оказалось полной неожиданностью для рынка, произошел на фоне желания Анголы и Нигерии увеличить добычу нефти. Об этом со ссылкой на официальных лиц из этих африканских стран пишет Reuters.

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Предполагалось, что участники соглашения должны обсудить продление текущего уровня сокращения добычи или даже его ужесточение, но с такой повесткой согласились не все. В частности, в Анголе утверждают, что будут бороться за увеличение добычи, потому что страна инвестирует в разработку месторождений и не хочет останавливаться.

Источники агентства в ОПЕК+ подтверждают, что задержка связана с африканскими странами. Речь идет об июньском обещании ОПЕК+ пересмотреть квоты на добычу для Анголы, Нигерии и Конго на 2024 год.

Тогда организация поручила консалтинговым компаниям IHS, Rystad Energy и Wood Mackenzie проверить данные по добыче в этих странах, чтобы представить их на одном из заседаний. В Нигерии указывают, что довольны выводами аналитиков.

Встреча ОПЕК+ в Вене должна была состояться 26 ноября, но в среду, 22 ноября, ее без объяснения причин перенесли на 30-е число. Четкое свидетельство разногласий внутри объединения привело к резкому падению стоимости нефти, хотя на следующий день котировки и отыграли половину сокращения.

Аналитики отмечают, что беспрецедентная ситуация может свидетельствовать о тупике, в котором оказалась ОПЕК+. Текущая стоимость нефти, около 80 долларов за баррель Brent, выглядит достаточно низкой, но дальнейшее сокращение добычи выглядит сомнительной мерой, так как ОПЕК+ может начать терять долю рынка.