Европа продолжила наращивать отбор газа из подземных хранилищ

Евросоюз продолжил наращивать отбор газа из своих подземных хранилищ на фоне похолодания. Тем не менее суммарно с начала ноября эти объемы являются минимальными за всю историю наблюдений. О ситуации на газовом рынке Европы пишет ТАСС со ссылкой на статистику Gas Infrastructure Europe.

Отбор газа из хранилищ странами еврозоны 11 ноября достиг 67 млн кубометров. А закачка составила лишь 43 млн кубов.

Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября этого года — на неделю раньше, чем годом ранее. С этой даты государства еврозоны отобрали из хранилищ 346 млн кубометров газа. Сейчас хранилища Европы заполнены на 99,45%, что на 10,04 процентного пункта выше средних значений на эту дату за последние пять лет. Запасы газа составляют 109,64 млрд кубометров.

Газ на бирже в Европе торгуется около $520 за тысячу кубометров.

Российский «Газпром» подает газ для Евросоюза транзитом через Украину в объеме, подтвержденном Киевом, —

42,4 млн кубометров в сутки по данным на 24 ноября. Поставки идут через газоизмерительную станцию «Суджа». Накануне объем прокачки российского топлива находился на таком же уровне.