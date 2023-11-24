В Госдуме назвали сроки начала строительства «Силы Сибири - 2»

"Мы ждем магистральный газ, который связываем со строительством "Силы Сибири - 2", которая уже запроектирована: она пойдет в Красноярском крае, мимо города Красноярска, Ачинска, Канска и дальше туда в Монголию. Вчера я встречался в том числе с руководством "Газпрома" в Красноярске на совещании, которое проводил Андрей Анатольевич Турчак, губернатор [Красноярского] края Михаил Михайлович Котюков. Уверяют, что в 2024 году строительство газопровода начнется. Ну это года четыре, как раз к 2028 году поручение президента [по газификации Красноярска] должно быть выполнено", - сказал он.