Еще одна страна ЕС выступила против эмбарго на поставки топлива из России

Чехия вслед за Словакией попросит Евросоюз продлить разрешение на импорт нефтепродуктов из России, сообщает газета Lidové noviny. В противном случае, отмечает издание, в стране могут сильно повыситься цены на топливо, а чешские заправочные станции столкнутся с проблемами в снабжении. По данным газеты, на Россию приходится 60% всех нефтяных поставок в Чехию.

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Если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из (нефтяного. — NEWS.ru) эмбарго или только обратится, Чешская Республика ее поддержит, — сказала заместитель министра промышленности Чехии Рене Недела.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что его страна потребует провести анализ влияния выдвигаемых против России санкций на экономику стран Евросоюза. По его словам, до сих пор подобным исследованиям большого внимания не уделялось.

До этого Фицо подчеркивал, что не будет голосовать за антироссийские санкции, если они причинят вред его родной стране. Также, по его словам, Словакия больше не будет предоставлять военную помощь Украине.