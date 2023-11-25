Эксперты назвали факторы, которые будут влиять на курс рубля

Эксперты предположили, что тренд на укрепление рубля сохранится до конца года
Тренд на укрепление рубля сохранит свою актуальность до конца года, пояснил аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин. Об этом пишет РБК.
По его данным, на курс рубля в ближайшие месяцы будут оказывать влияние такие факторы, как увеличившийся приток валюты в Россию на фоне восстановления цен на экспортируемую нефть, обязательная репатриация и продажа валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, снижение спроса на импорт.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил, в свою очередь, что в декабре основное положительное влияние на курс рубля по-прежнему будет оказывать обязательная продажа валютной выручки.
По его данным, в последнюю неделю ноября поддержку рублю также будет оказывать налоговый период: российским экспортерам придется продавать валюту и покупать рубли для расчетов с бюджетом.
Эксперт констатировал, что «к концу декабря курс рубля может укрепиться в диапазоне ₽83–87 за доллар, ₽91–95 за евро и ₽11,6–12,2 за юань».
Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global предположила, что американская валюта к концу года будет в рамках ₽85–90, европейская — в коридоре ₽95–99.
Вместе с тем, полагает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова, в 2024 году требование о продаже выручки могут отменить, это приведет к ослаблению рубля.