Власти Кубы назвали сроки начала работы платежной системы «Мир»

Власти Кубы рассчитывают до конца 2023 года наладить на острове работу карт платежной системы "Мир". Об этом заявил министр туризма республики Хуан Карлос Гарсиа Гранда в соцсети X (ранее Twitter).

Власти Кубы назвали сроки начала работы платежной системы «Мир»
© РИА Новости

"На Кубе начинается технологическое внедрение использования российских карт "Мир" в качестве платежного средства", - пояснил Гранда.

Он добавил, что этот процесс постепенно распространится на всю страну, начиная с туристических объектов в Гаване, Варадеро и на островах провинций Сьего-де-Авила и Камагуэй. По словам министра, до конца 2023 году, услугу внедрят в большинстве объектов туриндустрии, сетевых магазинах и сервисных центрах.

В середине ноября на всей территории Венесуэлы начала работать российская система "Мир". Министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто отметил, что она позволяет проводить платежи на 100% территории страны, порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты "Мир".

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