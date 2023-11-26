В Чехии заявили о возобновлении закупок российского газа

В октябре чешские фирмы возобновили закупки российского природного газа после того, как в апреле страна полностью отказалась от поставок из РФ. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом Сикела заверил, что страна не нуждается в этих закупках, поскольку уже сделала запасы на зиму.

«Несмотря на это, на текущей неделе из месячного отчета управления по регулированию энергетики мы узнали, что с октября некоторые торговые компании начали поставлять нам газ из России. По данным на конец октября, в общем объеме поставок за 2023 год российский газ составляет 1,2 процента», — уточнил он.

Глава Минпромторга напомнил, что экспорт газа из РФ в Евросоюз не попадает под санкции, так как некоторые государства по-прежнему не могут без него обойтись. Он подчеркнул, что, несмотря на информацию о возобновлении закупок, Чехия «окончательно избавилась от зависимости от российского газа».