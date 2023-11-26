Еврособз тайно закупает российский сжиженный газ

В страны Евросоюза в 2023 году был поставлен российский сжиженный природный газ (СПГ) общей стоимостью 6,1 миллиарда евро. Количество танкеров с российским топливом растет, несмотря на призывы отказаться от поставок из РФ. Аналитики прогнозируют дальнейший спрос на СПГ, сообщает РИА Новости.

Евросоюз тайно закупает российский сжиженный газ
© РИА Новости

Самыми крупными покупателями газа из России стали Испания (1,8 млрд евро), Франция (1,5 млрд), Бельгия (1, 36 млрд). На российский СПГ приходится 16% общего импорта ЕС. По этому показателю Москва уступает только Вашингтону.

«Несмотря на публичные заявления официальных лиц, экономика перевешивает политику», — считает Павел Марышев, директор по развитию инжиниринговой компании ООО «Энергия Плюс».

Эксперты отмечают, что ЕС рассматривает СПГ как временный вариант при переходе к водороду и возобновляемым источникам энергии. Однако Европа не может отказаться от СПГ и российского трубопроводного газа.

«Прогнозируемая холодная зима и восстановление спроса в Китае, скорее всего, обернутся еще и ростом цен в глобальном масштабе», — полагает Вадим Петров, зампредседателя рабочей группы «Арктическая повестка» Минприроды России.

С ним согласен Виталий Китайчук, представитель компании Only Bank. Он уверен, что поиск альтернативы российскому топливу требует времени. Если зима будет морозной, возможен ажиотаж, и цены взлетят.

«Профицита топлива Европе ожидать точно не стоит», — прогнозирует аналитик.

По оценкам Агентства экологических расследований (EIA), к концу 2024-го мировой спрос на СПГ вырастет на 16%. Это связано с тем, что многие страны закончат строительство необходимой инфраструктуры.

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