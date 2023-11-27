В России подешевели курица и свинина

Оптовые цены на основные виды мяса продолжают снижаться из-за повышенного внимания регуляторов к этому сегменту рынка. Только за последнюю неделю некоторые позиции мяса птицы подешевели на 10 %, а свинины – на 4 %.

Также среди причин спада цен выделяют стремление птицеводческих предприятий избежать ограничений на экспорт продукции. В последнюю неделю ноября падение цен особенно заметно.

За последние 7 дней бедра бройлера в опте упали в цене на 10 % до 172 рублей за килограмм. Окорочка подешевели до 182 рублей за килограмм (на 8 %), а куриное филе – на 3 % до 355 рублей за килограмм, передает «Коммерсантъ».

Стоимость свинины тоже снизилась. Грудинка подешевела на 4 % и стоит 225 рублей за килограмм, окорок и лопатка упали в цене на 3 % и стоят 298 и 290 рублей соответственно.

Но если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, то нынешние цены превышают прошлогодние на 15–58 %.