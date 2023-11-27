Мосбиржа возобновила торги по акциям СПб-биржи после проведения дискретного аукциона, когда акции компании упали более чем на 34%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:19 мск, котировки акций СПб-биржи опускались на 34,9% - до 63,8 рубля за бумагу.

В 11:00 мск Мосбиржа возобновила торги акциями компании. По данным на 11:36 мск, бумаги СПб-биржи находились на уровне 88 рублей за акцию (- 10,2%), свидетельствуют данные торгов.

Ранее СПб-биржа опровергла информацию о подаче заявления о банкротстве и сообщила, что обладает устойчивым финансовым состоянием. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала биржи.