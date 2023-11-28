Экономист заявил о продолжении «кровавой бани» на рынках
Экономист Нуриэль Рубини спрогнозировал продолжение «кровавой бани» на рынках. В статье для Project Syndicate он заявил, что инвесторы и держатели акций во всем мире, вероятно, лишатся десятков триллионов долларов за следующее десятилетие.
Эксперт обратил внимание на то, что улучшения ситуации на рынке ценных бумаг после «лопнувшего пузыря» не произошло.
Экономист отметил, что Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде.
«Хотя США и избежали рецессии, страна все же может оказаться в краткосрочной и поверхностной рецессии», — подчеркнул он.
По словам Рубини, акции американских и международных компаний повышались летом 2023 года, однако это произошло за счет небольшой группы технологических компаний, сыгравших на надеждах и ажиотаже, которые связаны с искусственным интеллектом.
Кроме того, как указал эксперт, многие инвесторы прогнозировали снижение центробанками ключевых ставок, однако ожидания не совпали с реальностью.